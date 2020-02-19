ماذا قالت منى زكي في ذكرى زواجها الـ18؟

متابعة بتجـــــــــرد: يعتبر زواج الفنانة منى زكي والفنان أحمد حلمي من أنجح الزيجات في الوسط الفني، منذ زواجهما عام 2002 وعلى مدى 18 عاماً كاملة، ورغم أن منى لا تتحدث كثيراً عن علاقتها بزوجها أو تطرح حياتها الخاصة على مواقع التواصل، إلا أنها مع اقتراب عيد زواجها الذي يحل بعد ثلاثة أشهر من الآن، علقت على مدة زواجها من أحمد حلمي بشكل كوميدي.

فلقد أعادت نشر تغريدة عبر حسابها الخاص على “تويتر، كانت نشرتها منذ فترة تحدثت فيها عن علاقتها بزوجها، والتي لا تزال تشهد حالة من الرومانسية ‏والحب بعد مرور 17 عامًا، لتعلق عليها قائلة: “هو كده تأبيدة؟ ما حسيتش بيهم، الحب كله”.

يذكر أن أحمد حلمي ومنى زكي احتفلا بزواجهما في أيار (مايو) من عام 2002، وأثمر الزواج عن ثلاثة أبناء، هم لي لي وسليم ويونس‎.

منى قاربت على الانتهاء من تصوير دورها في فيلمها الجديد “العنكبوت” والذي تعود به إبى التعاون مع الفنان أحمد السقا بعد أكثر من خمس سنوات، حيث كان آخر عمل جمعهما معاً فيلم “من 30 سنة”، والذي عرض عام 2015، وكانا قد قدما معاً عدة أفلام جعلتهما ثنائياً فنياً ناجحاً منها “تيمور وشفيقة” و”عن العشق والهوى”، وغيرهما من الأعمال الناجحة معاً.