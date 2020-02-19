كرارة يخرج من عباءة مخرج “كلبش” بفيلم أكشن كوميدي

متابعة بتجــــــــــرد: تلقى الفنان المصري أمير كرارة عرضاً لبطولة فيلم جديد مع شركة “سينرجي فيلمز”، من تأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد علاء.

وقال مصدر خاص أن الفيلم ينتمي إلى نوعية أفلام الأكشن الكوميدي، ولم يُستقر على اسم له حتى الآن، مضيفاً أن كرارة أبدى موافقته على العرض المقدم له، ومن المقرر أن يشاركه فنان آخر بطولة هذا الفيلم لكن لم يتم حسم اختياره حتى هذه اللحظة.

ويخرج كرارة بهذا الفيلم من عباءة المخرج المصري بيتر ميمي الذي تعاون معه خلال الأعوام الأخيرة في الدراما التلفزيونية والسينما، وتحديداً أجزاء مسلسل “كلبش” الثلاثة ومسلسل “الاختيار” الذي يصوره حالياً للعرض في رمضان، فضلاً عن فيلمي “حرب كرموز” و”كازابلانكا”.