"كلاسيكيات كان" تحتفل بالذكرى 20 لأفضل فيلم في القرن الـ20

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هشام لاشينالأربعاء 2020/2/19 10:12 م بتوقيت أبوظبي
لقطة من الفيلم المعروض بمهرجان كان الـ73
يحتفل مهرجان كان السينمائي في دورته الـ73 بالذكرى الـ20 لإنتاج فيلم "The Mood for Love" الذي كتبه وأنتجه وأخرجه، وونج كار واي من هونج كونج، بعد إعادة ترميمه، وذلك قبل إعادة عرضه على الشاشة الكبيرة في صيف عام 2020 في فرنسا وعلى المستوى الدولي.
والفيلم سبق عرضه بالمسابقة الرسمية لمهرجان كان عام 2000، حيث تم ترشيحه لجائزة Palme d'Or ، وحصل بطله توني ليونج على جائزة أفضل ممثل ليكون بذلك أول ممثل من هونج كونج يفوز بهذه الجائزة في مهرجان كان.
والفيلم الدرامي الرومانسي يتحدث عن رجل وامرأة تربط بينهما علاقة غرامية وتتطور ببطء مشاعر بعضهما البعض.
ويعد الفيلم من أعظم الأفلام في كل العصور وأحد الأعمال الرئيسية للسينما الآسيوية، وفي استطلاع أجرته هيئة الإذاعة البريطانية عام 2016، تم اختياره كأفضل فيلم في القرن الحادي والعشرين من قبل 177 من نقاد الأفلام من جميع أنحاء العالم.
وسيعرض الفيلم بعد إعادة ترميمه وعرضه بمهرجان كان السينمائي في كل من أمريكا، بريطانيا، أستراليا نيوزلاند، وكل المناطق الأوربية الناطقة باللغات الألمانية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية واليابانية والتايوانية وكوريا الجنوبية.
وكانت إدارة مهرجان كان السينمائي وقعت أواخر العام الماضي اتفاقية تعاون مع أدريان تشنج، مؤسس مجموعة K11 ، بهونج كونج لإقامة أسبوع لأفلام وفعاليات ومحاضرات الدورة الأخيرة للمهرجان، وهو ما يحدث لأول مرة في آسيا.
كما افتتح بالفعل أسبوع أفلام مهرجان كان السينمائي بهونج كونج يوم 12 نوفمبر/تشرين الأول بعرض 6 أفلام من الاختيار الرسمي للدورة 72، بما في ذلك عرض الفيلم الحائز على أفضل مخرج، وأفضل سيناريو، وجائزة Un Certain Regard.
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