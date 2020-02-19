130 ألف دولار من بطل "آي بي مان" لمكافحة لكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الممثل الصيني "دوني ين"، نيته للتبرع بمبلغ مليون دولار هونج كونج، (129661 دولار أمريكي) للفرق الطبية التي تعمل على مكافحة فيروس كورونا في الوقت الحالي داخل المدن الصينية.

وحسبما ذكر موقع "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، فإن النجم السينمائي الصيني الشهير بدوره في سلسلة أفلام الأكشن "آي بي مان" IP MAN، نشر مقطع فيديو قصير من 28 ثانية عبر حسابه الرسمي على موقع Weibo أعلن خلاله تبرعه بهذا المبلغ للفرق الطبية كشكر لمجوداتهم.

وقال الموقع الصيني الناطق بالانجليزي، أن "دوني ين"، وجه رسالة في الفيديو لمتابعيه من الشعب الصيني يشجعهم على مكافحة الوباء ويبشرهم بثقته في تغلب دولته وشعب الصين عليه في أقرب وقت.

كما وجه "دوني" الشكر للفرق الطبية وكافة من يشاركون في مكافحة وباء كورونا داخل الصين بمختلف ميادين العمل الطبي.

وذكر الموقع الصيني أن عدد المصابين الإجمالي بوباء كورونا على مستوى العالم وصل حتى الآن لـ 75,288 ألف مصاب، وبلغ عدد الوفيات لـ 2.010 حالة وفاة.