جون لوي ضيف الدورة الـ9 لـ"الأقصر للسينما الأفريقية"

قال سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، أن النجم العالمي جيمي جون-لوي سيكون ضيف شرف الدورة الـ9 التي تقام خلال الفترة من 6 إلى 12 مارس/آذار المقبل، مؤكدا أن الأول وافق بالفعل على الحضور والتواجد بالأقصر لاستلام درع تكريمه في حفل الافتتاح بمعبد الأقصر.

ويعرض لجون لوي فيلمين من أعماله وهما فيلم "ديزرانس" من بوركينا فاسو إخراج أبولين تراوريه والمشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وفيلم "أفاعي مجلجلة" من أمريكا بقسم الدياسبورا.



من جانبها قالت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان إن جون-لوي سيعقد مؤتمرا صحفيا بمعبد الأقصر وسيقوم برحلة نيلية بالأقصر وأسوان للترويج السياحي لمصر بناء على الاتفاق المبرم بينه والمهرجان.





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واحترف جيمي جون-لوي التمثيل عام 1998، وقدم أعمالا عديدة منها "دموع الشمس" مع بروس ويلز، "جريمة قتل في هوليوود" مع هاريسون فورد، "الحماة المتوحشة" مع جين فوندا وجنيفر لوبيز، و "فتيات سمينات" مع الفائزة بالأوسكار موينيك.





ويعد أهم أدواره حتى الآن هو بطولة المسلسل القصير "توسان لوفرتور"، الذي حاز عنه جائزة أفضل ممثل في المهرجان الإفريقي السينمائي، وترشح من خلاله لأحد جوائز أكاديمية الفيلم الإفريقية في عام 2012.

تم تعيين جيمي جون-لوي سفيراً عامًا لهايتي من قبل الرئيس ميشيل مارتيلي عام 2014.



