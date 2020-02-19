إقبال كبير على زيارة مواقع "باراسايت" في كوريا الجنوبية

إقبال على مواقع تصوير فيلم باراسايت - سي إن إن

تمكن فيلم "باراسايت" (الطفيلي) أن يصبح أول فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية يفوز بأوسكار هذا العام، ويبدو أن الأمر كان حافزا للكثيرين للتوجه لزيارة مواقع التصوير التي جرى فيها الفيلم في سيؤول.

تدور قصة الفيلم، الذي أخرجه بونج جون-هو، حول الفوارق الطبقية المجتمعية في كوريا الجنوبية، إذ يتناول قصة عائلة بارك الثرية وعائلة كيم الفقيرة، وقد انعكس هذا على شكل المنازل للعائلتين، ففي حين كانت شقة الأولى تشبه بدروم تحت الأرض، كانت الأخرى تحفة معمارية.

ورغم أن كلا المنزلين تم إنشاؤهما خصيصا للفيلم، هناك كثير من الأماكن الحقيقية التي شهدت تصوير الفيلم، ويمكن للمعجبين به زيارتها، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.





وأعدت مؤسسات السياحة الرسمية في كل من سيؤول وكوريا الجنوبية مجموعة إرشادات تسلط الضوء على بعض من أماكن التصوير الرئيسية.

في بداية الفيلم، يظهر الصغير كيم كي (الذي يقوم بدوره الممثل تشوي وو شيك) وهو يحتسي شرابا مع صديقه خارج متجر "ووري سوبرماركت"، حيث يعلم بشأن وظيفة تدريس بدوام جزئي مع عائلة ثرية، وتم تصوير هذا المشهد بالفعل في متجر "دوريجسال سوبرماركت" الموجود في سيؤول.

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وقال كيم كيونج سون، مالك المتجر لقناة "أريرانج" الدولية الناطقة بالإنجليزية: "حاليا، يأتي كثير من الأجانب هنا. رأينا أربع مجموعات مختلفة اليومين الماضيين. لا يمكنني إحصاء أعداد الناس الذين يلتقطون صورا أمام متجرنا. كان هناك مراسلون من اليابان وإسبانيا".

وكان باب المتجر قد أصبح مقصدا لالتقاط الصور مع ظهور ثلاجة أيس كريم "لوتي" خلال الفيلم.

كذلك هناك القرية الساحرة سيونغ بوك – دونغ التي مر عليها كيم كي وو أثناء توجهه لمقابلة الوظيفة المحتملة ليلتقي مع عائلة بارك لأول مرة، وتضم كثيرا من أماكن الإقامة الخاصة بالسفراء والمقاهي والمعارض الفنية.





وهناك أماكن قريبة منها يمكنك زيارتها أيضا حال توجهت إلى هناك، مثل: حائط مدينة سيؤول، ومعبد كيلسانج.

وإن كنت قد شاهدت الفيلم، فهل تتذكر المشهد الذي كانت تشتري فيه كيم كي يونج (التي قامت بدورها بارك سو دام) مجموعة من الخوخ وتصعد بها على سلم لمنزل عائلة بارك، في إطار مخطط لتحصل لوالدتها على وظيفة؟ يقع هذا السلم قرب متجر "دوريجسال سوبرماركت".

وهناك معالم قريبة منه يمكنك أيضا زيارتها، مثل: "سيوسمن بارك/ Seosomun Park"، وأيضا "أهيون-دونج فرنيتشر كومبلكس/ Ahyeon-dong Furniture Complex".