شيرين عبد الوهاب تعود للسينما بـ “حبيبي”

بعد 17 عامًا، تعود النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب الى الشاشة الكبيرة، بفيلم سينمائي بعنوان “حبيبي” وذلك بعد أن تعاقدت مع المنتج وليد منصور الذي أعلن قبل ساعات أن في النصف الثاني من شهر رمضان أي في شهر أيار/مايو المقبل، سوف يبدأ تصوير الفيلم الذي هو من تأليف أمير طعيمة ومن اخراج محمد شاكر.

شيرين كانت قد خاضت تجربة السينما عام 2003 ضمن فيلم “ميدو مشاكل” الى جانب الممثل أحمد حلمي، والذي لاقى نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة عالية في مصر والوطن العربي، الأمر الذي شجعها اليوم لتخوض تجربة سينمائية جديدة، خصوصًا أنها أيضًا ليست بعيدة عن مجال التمثيل، حيث شاركت عام 2015 في المسلسل الدرامي “طريقي”، الى جانب نخبة من أهم نجوم التمثيل ابرزهم باسل خياط، احمد فهمي، سوسن بدر وغيرهم.

وأوضح المنتج وليد منصور في السابق أن الفيلم سيكون غنائي إستعراضي يدخله بعض الكوميديا، كما تدور أحداثه في إطار رومانسي، حيث تتخلله قصة حب، لافتًا بالمقابل الى ان فكرة الفيلم عالمية، تتكرر كل 25 سنة، ويتم تصويرها في عدد من الدول حول العالم، وقد ارتأى المنتج “منصور” ان يأتي بهذه الفكرة الى مصر ويعيد كتابتها مع ما يتناسب مع الشارع المصري وتقديمها للناس على طريقة فيلم سينما، آملا أن يحقق هذ ا العمل نجاحًا كبيرًا كما سبق أن حقق في دول أخرى من قبل.