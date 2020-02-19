نجم "ابنة السفير" واعد نجمة "عروس اسطنبول".. فهذا ما حدث!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منذ إطلالته الأولى في مسلسل "ابنة السفير" بشخصية "غيديز" والفنان التركي أوراز كاجيلار أوغلو محط اهتمام الجمهور وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وليس من الغريب أن يكون ايضا محط انتباه الصحافة التركية والعربية.

ويبدو أن علاقات النجم التركي العاطفية عادت مجددا إلى الساحة، فبعد أن كانت العديد من وسائل الإعلام التركية، قد تداولت أنباء تفيد بوجود علاقة حب بين أوراز وإحدى مشاهير السوشيال ميديا وتدعى ميهتاب الجول، عادت اليوم صحيفة "بوستا" التركية لتؤكد بأن النجم جمعته علاقة خلال الأيام الماضية مع الفنانة التركية آصلي أنفر الشهيرة بـ "ثريا" في عروس إسطنبول.

وبحسب الصحيفة فإن النجمين دخلا في علاقة قبل فترة قصيرة، إلا أنها لم تدم طويلا حيث خرجا معا لمرتين فقط ولم يرتاحا لبعضها وشعرا بأنهما لن يتفاهما بشكل جيد سويا، مما دفعهما لاتخاذ قرار يعدم استمرار العلاقة بينهما.

ومن المعروف أن آصلي أنفر كانت انفصلت عن حبيبها المغني التركي مراد بوز منذ أشهر، وراجت العديد من الأخبار قبل أسابيع بأنهما عادا لبعضهما، لتؤكد آصلي في أول تصريح رسمي لها، بأن كل ما يقال حول عودتها لمراد هو مجرد شائعات ولا صحة لها، ويبدو أنها دخلت في تلك المحاولة مع أوراز في تلك الفترة.

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وأوضحت حينها الفنانة أنها تعيش في حالة سعادة، خاصة بعد عرض أحدث أعمالها الدرامية "بابل" أمام خالد أرغنتش، وليس كما يشاع بشأن حالتها النفسية الصعبة بعد انفصالها.

وعلى الرغم من تأكيدات آصلي حينها بعدم عودتهما مجددا، إلا أن الفنان مراد بوز أبقى على صوره معها عبر حسابه الرسمي على إنستغرام ولم يحذفها، ليعلق المتابعون بأن مراد على يقين بعودتهما مجددا خاصة أنه سبق لهما أن انفصلا أكثر من مرة خلال السنوات الماضية.

وبالعودة إلى أوراز فمن الجدير ذكره أنه كان متزوجا من النجمة التركية ميليس إشيتان، واستمر زواجهما لمدة 5 سنوات و6 أشهر، أثمر عن ابنته "أدا" ذات الثلاث سنوات، ولكنهما انفصلا في شهر تموز/يوليو الماضي.

وعلق حينها قائلا على خبر انفصالهما: "كان عمري 27 وكانت ميليس عمرها 25 سنة. لقد وقعنا في الحب، وبعد أشهر من الاجتماع تزوجنا سريعا، استمر زواجنا لمدة 5 سنوات، ولكننا وصلنا إلى نهاية هذا الزواج اليوم".