احتجاز ياسمين الجيلاني وابنتها بالمستشفى.. وزوجها يطلب الدعاء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشر الفنان الشاب عمر خورشيد عبر صفحته في موقع فيسبوك تعليقا كشف من خلاله عن احتجاز زوجته الممثلة ياسمين الجيلاني وابنته في أحد المستشفيات وطلب من جمهوره الدعاء لهما قائلا: " إذا سمحتم مراتي و بنتي محجوزين في المستشفي بقالهم يومين انا مش عايز حد يتصل او يكومنت او اي حاجة لو سمحت عينك جت علي البوست ادعيلهم بالشفاء العاجل".

وتفاعل الجمهور مع ما نشره خورشيد، متسائلا عن طبيعة مرضهما، وسبب حجزهما في المستشفى، متمنيا لهما الشفاء العاجل، فيما عبر الكثيرون عن قلقهم حول ما إذا كان سبب احتجازهما هو فيروس كورونا المنتشر حاليا، لا سيما أن خورشيد طلب من جمهوره عدم الاتصال به.

وكان خورشيد وهو ابن الفنانة المصرية علا رامي شقيقة الفنانة سحر رامي قد ارتبط بالفنانة ياسمين الجيلاني والتي تكبره بـ 3 سنوات في عام 2015، وانجبا ابنتهما الوحيدة ايما بعد سنتين من الزواج وتحديدا في 2017، وجاء ارتباطهما بعد صداقة مميزة جمعتهما ليقوم بعدها خورشيد بطلب ياسمين للزواج.

وانتشرت حينها العديد من الأخبار عن رفض علا رامي لهذا الزواج بسبب فارق السن بينهما، إلا أنها نفت هذه الأخبار في مقابلة تلفزيونية وقالت إن جميع المواصفات التي حلمت بها لزوجة ابنها وجدتها في ياسمين، كما نفت حينها الجيلاني أن فرق العمر بينهما كبير، بعد انتشار أخبار أنها تكبره بـ 7 سنوات.

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وياسمين الجيلاني هي فنانة مصرية ولدت لأب سعودي وأم مصرية لذلك حملت الجنسيتين، وكشفت في كثير من تصريحاتها عن أنها كانت تذهب إلى السعودية في زيارات متعددة لكنها لم تقم هناك أبدا.

ويرتبط عمر خورشيد بصلة قرابة مع الفنانة شريهان وشقيقها الذي يحمل نفس اسمه عمر خورشيد، إذ يكونان أولاد عم والده.

وعمر خورشيد هو ممثل مصري من مواليد عام 1984، خريج المعهد العالى للفنون المسرحية، قسم تمثيل، شارك في بطولة عدة مسلسلات أبرزها "الحب أقوى" أمام دلال عبد العزيز وسوسن بدر ورياض الخولي، و"العندليب" أمام شادي شامل و"المطعم" أمام سمير غانم و فاروق الفيشاوي و"تحياتي للعائلة الكريمة ".