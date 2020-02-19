تامر حسني يحيي حفلا غنائيا بالمنارة 6 اذار

يحيي الفنان تامر حسني حفلا غنائيا يوم الجمعة الموافق 6 مارس المقبل، بالمنارة وهي الاحتفالية التابعة لإحدى الجامعات الخاصة، وتأتي تلك الاحتفالية بمناسبة دخول مصر لجنة التراث باليونسكو، ومن المقرر أن يغني تامر عددا من أشهر أغنياته سواء القديمة أو الحديثة.



ويواصل حاليًا تامر تصوير فيلم "مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، سوسن بدر، شيرين، ومجموعة من ضيوف الشرف.

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