نوال الزغبي تبارك لـ زياد برجي على فيلمه الجديد

باركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، لزميلها الفنان اللبناني زياد برجي، بمناسبة نجاح فيلمه الجديد "يوم إيه يوم لا" من بطولته ومن بطولة الممثلة اللبنانية باميلا الكيك.
وغردت الزغبي قائلة: " الف مبروك على "يوم ايه يوم لا" فيلم كتير حلو وابدعت متل كل مرة والاغنية رائعة".
بدروه رد برجي قائلا: "حبيبتي نوال .. كتير مبسطت فيكي".
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