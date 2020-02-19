أسما شريف منير تحول ملامح ابنتها إلى سيدة عجوز

تحرص الإعلامية وخبيرة التجميل أسما شريف منير على مشاركة صورها مع ابنتها عبر المنصات المختلفة لمواقع التواصل ‏الاجتماعي، كما تنشر ابنتها "لارا" كثير من لحظاتهما الخاصة معًا

نشرت لارا السكري عبر حسابها على Instagram صورة لها بمكياج أظهر ملامحها في عمر متقدم وكتبت معلقة عليها: "اليوم تحتفل ‏المدرسة بمرور 100 يوم، طلبوا منا أن نذهب للمدرسة بشكل عجوز، ولقد أبدعت أمي، أحبك يا ماما لعملك الجاد، ربنا يسعد كل ‏الناس الكبيرة في السن". ‏

يذكر أن أسما شريف منير طرحت مؤخرا كتابها الأول "طلقني" الذي يتناول تجربة انفصالها عن زوجها الأول ووالد ‏ابنتها، ‏بسعر ‏‏70 جنيه للنسخة الواحدة، على أن تحتفل بإطلاقه في الأول من فبراير في معرض الكتاب‎.‎

يشار إلى أن أسما، كانت قد شاركت والدها شريف منير، مؤخرًا، في تقديم الموسمين ‏الأول ‏والثاني ‏من ‏برنامج ‏‏"أنا ‏وبنتي"، ‏الذي ‏ناقش في كل حلقة ‏أحد الموضوعات التي تناولت الفرق بين ‏الأجيال، ‏من ‏خلال ‏مجموعة ‏من ‏الضيوف ‏المختلفين‎.

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