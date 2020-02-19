القاهرة – لايف ستايل
تحرص الإعلامية وخبيرة التجميل أسما شريف منير على مشاركة صورها مع ابنتها عبر المنصات المختلفة لمواقع التواصل الاجتماعي، كما تنشر ابنتها "لارا" كثير من لحظاتهما الخاصة معًا
نشرت لارا السكري عبر حسابها على Instagram صورة لها بمكياج أظهر ملامحها في عمر متقدم وكتبت معلقة عليها: "اليوم تحتفل المدرسة بمرور 100 يوم، طلبوا منا أن نذهب للمدرسة بشكل عجوز، ولقد أبدعت أمي، أحبك يا ماما لعملك الجاد، ربنا يسعد كل الناس الكبيرة في السن".
يذكر أن أسما شريف منير طرحت مؤخرا كتابها الأول "طلقني" الذي يتناول تجربة انفصالها عن زوجها الأول ووالد ابنتها، بسعر 70 جنيه للنسخة الواحدة، على أن تحتفل بإطلاقه في الأول من فبراير في معرض الكتاب.
يشار إلى أن أسما، كانت قد شاركت والدها شريف منير، مؤخرًا، في تقديم الموسمين الأول والثاني من برنامج "أنا وبنتي"، الذي ناقش في كل حلقة أحد الموضوعات التي تناولت الفرق بين الأجيال، من خلال مجموعة من الضيوف المختلفين.
قد يهمك ايضاً:
أسما شريف منير تروج لفيلم لص بغداد
أسما شريف منير توجه رسالة لـ محمد عادل إمام
كانت هذه تفاصيل خبر أسما شريف منير تحول ملامح ابنتها إلى سيدة عجوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.