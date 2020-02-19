نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد صديقها شبيه قتيل منزلها

احتفلت الفنانة اللبنانة نانسي عجرم بعيد ميلاد صديقها الإعلامي اللبناني إيلي أبو نجم. ونشر إيلي عبر حسابه على Instagram فيديو لاحتفال نانسي بعيد ميلاده وهي تحمل قالب حلوى ملئ بالشموع، وكتب عليه "بحبك ق الدنيا".

وكان تدوال البعض منذ فترة صورة لنانسي وزجها مع إيلي على أنه قتيل ومقتحم منزلها بسبب التشابه الكبير بينهما ليتم التوضيح بعد ذلك أن مقتحم فيلا نانسي شخص أخر غير المتواجد بالصور. قد يهمك أيضا: Advertisements محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف الصلة بين الشاب السوري وفادي الهاشم صابر الرباعي يعلق على قضية زوج نانسي عجرم ويرد على سؤال والدته

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