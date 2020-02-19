أحمد عبد العزيز وهاني رمزي ورانيا يوسف على الطيارة لحضور مهرجان الفجيرة

حرص عدد من النجوم والنجمات على المشاركة في مهرجان الفجيرة الدولى للفنون، وتوجهوا بالسفر اليوم من أجل حضور فاعليات الدورة الثالثة من المهرجان المقرر إقامته بمسرح الكورنيش الرئيسى في دولة الإمارات العربية.

حيث استقل الطائرة مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات منهم الفنان الكبير احمد عبد العزيز وزوجته الكاتبة دينا شرف الدين، والفنان هاني رمزي، والملحن وليد سعد، والإعلامية بوسي شلبي، والفنانة رانيا يوسف.

جدير بالذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان الفجيرة للفنون يشارك فيها مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات منهم الفنانة أحلام التي تشارك في المهرجان بحفل مع المطرب حسين الجسمى، غداً الخميس، ومن المقرر أن تقدم أحلام لجمهورها باقة متميزة من أغنياتها التى حققت نجاحا فى مشوارها الغنائى منها شأنها شأن المطرب حسين الجسمي.

كما يحيى المطرب اللبناني عاصي الحلاني حفلا غنائيا يوم الجمعة المقبل، ومن المقرر أن يحضر الحفل العديد من الجاليات العربية والشخصيات العامة خاصة أنه سيقدم خلاله عدد من الأغاني منها : "اضحكى، مملكة الحب، الوطن، شو بخاف، يمكن: "وديه يا بحر، بحبك أنت، بعينك شوق، يا سيدى"، وغيرها من الأغانى المميزة.

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بينما تحيى المطربة ديانا كرزون حفلا غنائيا، يوم السبت المقبل، .. أيضاً المطرب مصطفى حجاج علي موعد مع حفل غنائى يوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير الجاري، كما يستعد المطرب اللبناني وائل جسار لإحياء حفل غنائي فى مهرجان يوم الأربعاء 26 فبراير الجارى، والذي سيقدم خلالها مجموعة من أبرز أغانيه خلال مسيرته الغنائية.

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