محمد رمضان يروج لظهوره على التليفزيون السعودى الأحد

بالرغم من الأزمات المتتالية التي يواجهها النجم محمد رمضان مؤخرا، قام بالترويج عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، عن ظهوره في برنامج على التليفزيون السعودي، وصوره خلال تواجده الأخير في المملكة لإحياء حفله ضمن موسم الرياض، وعلق قائلا: "إن شاء الله يوم الأحد على التليفزيون السعودي".

و أكد النجم محمد رمضان، أن جمهوره السبب وراء نجاحه وأن مشاركته لهم فى تفاصيل حياته يرجع لاعتبارهم عائلته، وأن هناك حرب ممنهجة عليه من كافة الاتجاهات، مشيرا أن السبب وراء ذلك أنه لا يجوز لواحد من الطبقة البسيطة يوصل لهذا النجاح والجماهيرية، موضحا أنه خلال فيديو المستشفى كان يقصد أنه عندما قيام أحد بخطأ ما لا يجوز إيقافه مدى الحياة.

وقال محمد رمضان عبر منشور على حسابه بموقع إنستجرام:"جمهورى وأهلى وناسى أنتم السبب فى كل حاجة حلوة فى حياتي ومشاركتى لكم فى تفاصيل حياتي لأنى بعتبركم عيلتى.. زى مابعرّف أمي إني اشتريت حاجة بحبها بعرفكم لأن أنتم شاركتوني في صنع كل حاجة حلوة في حياتي.. وبسببكم برضه بتحارب هذه الحرب المُمنهجة من مُعظم الاتجاهات".

وأضاف: "والسبب هو أن لا يجوز لواحد من الطبقة البسيطة يوصل لهذا النجاح والجماهيرية.. والمقصود من الحرب دي الفتنة بيني وبين رزق ربنا ليا وهو أنتم.. زي توجيهكم في موضوع بوست المستشفى اللي كان قصدي فيه إن مش أي حد يغلط يتم إيقافه مدى الحياة.. العقوبة فعلا قاسية جداً انما مش قصدي الطيار خالص".

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وتابع:"والدليل أن كل الطيارين اللى سمحه بالتصوير لمعظم النجوم ونزلت على السوشيال ميديا لم يتم إيقافهم أسبوع واحد حتى..ومع ذلك لما شوفت أنكم فهمتم كلامى غلط حذفته برضه احتراماً لكم.. ثقتى فى الله ثم فيكم إن الظلم لا ينتصر أبداً".

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