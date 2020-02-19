منة فضالي تبهر متابعيها بالأسود اللامع

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت منة فضالي بإطلالة جديدة ، حيث ارتدت بلوزة باللون الأسود اللامع، ذات الأكتاف الواسعة من أعلى.

وارتدت منة فضالي نظارة بشكل غريب وجديد، اخذت شكل المستطيل، حيث عدسة باللون الابيض، والعدسة الأخرى باللون الاسود.

واعتمدت منة فضالي على الميكب المناسب على بشرتها البرونزية، حيث استخدمت اللون البني في الشفاه، و البلاشر والايشادو، ورسم الحواجب.

وتركت منة فضالي شعرها البني القصير منسدلا، مع وضعه خلف الأذن، مما ابرز ملامحها الرقيقة.

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وارتدت منة فضالي حلق انيق باللون الأسود اللامع في الاذن.

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