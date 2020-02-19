سامح عبدالعزيز يبدأ تصوير فيلم سينمائي عقب رمضان 2020

يستعد المخرج سامح عبدالعزيز، للبدء في تجهيزات عمل سينمائي جديد، خلال الفترة المقبل، فيما يقوم مؤلف العمل بكتابة الفيلم كاملًا تمهيدًا للبدء في تصويره عقب انتهاء شهر رمضان المقبل.

ويبدأ سامح عبدالعزيز في تصوير الفيلم عقب انتهاء عرض مسلسله الرمضاني المقبل مع النجمة يسرا والذي يحمل اسم "دهب عيرة"، وهو اسم مبدئي للعمل علي أن يتفرغ للفيلم بالكامل تمهيدًا لتصويره وعرضه قبل نهاية العام الجاري 2020.

ويتابع سامح عبدالعزيز فكرة اختيار الأبطال المشاركون في الفيلم، منتظرًا انتهاء المؤلف من سيناريو الفيلم بالكامل حتي يتم إرساله للمرشحين.

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