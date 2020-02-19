أمير كرارة يهنئ أبطال فيلم" العارف" بطرح البرومو الرسمي

حرص الفنان أمير كرارة ، على تهنئة أبطال فيلم "العارف" بطرح البرومو الرسمي الأول للفيلم ، والذي يقوم ببطولته كوكبة من النجوم.

ونشر كرارة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام" ، البرومو التشويقي الأول للفيلم، وعلق عليها قائلا :" وبعدين بقي عز وفهمي وخاطر وأحمد علاء ومرسي و بشير مبروك يا رجالة مبروك احمد بدوي وتامر مرسي".

ليرد عليه الفنان أحمد فهمي فى تعليق :"باشا مصر لما يعدى... كلة يقف انتباة.. ربنا يباركلك يا بو قلب ابيض يا نضيف"، وعلق مصطفى خاطر :"حبيبي يا نجم مصر يا باشا مصر ".

فيلم ”العارف، يُنتظر انطلاقه في دور العرض خلال موسم عيد الفطر المقبل، وهو من بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم محمد ممدوح تايسون، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.

يذكر أن فيلم “العارف” يعد الأضخم إنتاجا في السينما المصرية، وهو أول فيلم مصري يتم تصويره بين 4 دول، هي “مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا”، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضي.

قد يهمك أيضا:

أمير كرارة يهنئ أحمد صلاح حسني على مسلسله الجديد

أمير كرارة يهنئ محمد إمام على"لص بغداد"