شكرا لقرائتكم خبر عن أبيض × أبيض.. درة فى إطلاله جديدة بشوارع مدينة باريس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة التونسية درة، جمهورها، بمجموعة صور جديدة لها، اثناء تواجدها في باريس بفرنسا، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، منذ قليل، وارتدت فيها فستان باللون الأبيض، وكتبت قائلة: "لم أستطع حضور حفل الدراما العربية بمعهد العالم العربي بباريس شكرا على إستضافتي لتكريمي ومبروك لزملائي???? #Paris".

وظهرت درة في أكثر من مناسبة تتعلق بالأزياء والموضة مؤخرا، كان آخرها الشهر الماضي، حينما كانت بطلة عرض أزياء مهند كوجاك، وشاركت الأسبوع الماضي، النجمة وصبا مبارك في الحملة الترويجية لبراند مجوهرات شهيرة، ونشرت كلا منهما فيديو خلال ارتدائها قطع من المجوهرات تظهر جمالهن وأنوثتهن.

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من ناحية أخرى عبرت الفنانة التونسية درة عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية التي تلقتها على دورها في فيلم "يوم وليلة"، الذى ينافس على إيرادات منتصف العام، مؤكدة أن الفيلم يمثل نقلة نوعية في مسيرتها الفنية، وقالت درة، إنها تلقت ردود فعل قوية على دورها في الفيلم، وتمنت أن تكون شخصيتها نالت إعجاب الجمهور، مشيرة إلى أنها أحبت العمل خاصة أنه يناقش قضايا إنسانية، ويعد لونا لم يقدم في السينما منذ فترة طويلة.

وأضافت أنها تجسد شخصية "ميرفت" وهي فتاة تعمل في إحدى المستشفيات الحكومية، تمر بظروف اجتماعية صعبة تدفعها لأفعال غير أخلاقية، مشيرة إلى أنها أحبت العمل، خاصة أنه يناقش قضايا إنسانية، ويعد لونا لم يقدم في السينما منذ فترة طويلة.