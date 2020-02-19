شكرا لقرائتكم خبر عن وائل وعاصى وأحلام أبرزهم..تعرف على نجوم حفلات " مهرجان الفجيرة الدولى للفنون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك عدد من النجوم العرب فى مهرجان الفجيرة الدولى للفنون، المقرر إقامته بمسرح الكورنيش الرئيسي بدولة الإمارات العربية، منهم الفنانة أحلام تشارك في مهرجان بحفل مع المطرب حسين الجسمي، يوم الخميس المقبل، ومن المقرر أن تقدم أحلام لجمهورها باقة متميزة من أغنياتها التى حققت نجاحا فى مشوارها الغنائى منها، "من أكون" ، "اغلا إنسان" ،"فضها سيره" ،"تدرى ليش" ،"وش ذكرك" ،"تغير الوقت" ،"أحتاجك انا" ،"شايف نفسه".. وغيرها.

ومن المقرر أن يقدم حسين عددا من الأغانى: "بشرة خير"، وموال "إجا الليل"، "سلمان الشهامة"، "أبكى أغانى" و"دنيا"، و"إلاّ أنت"، و"أربعين"، و"اصعد بعزمك"، وأغنية "نصف الفراق".. وغيرهما.

كما يحيى المطرب اللبنانية عاصي الحلاني حفلا غنائيا يوم الجمعة المقبل، ومن المقرر أن يحضر الحفل العديد من الجاليات العربية والشخصيات العامة ليقدم عدد من أغانى منها "أضحكي، مملكة الحب، الوطن، شو بخاف، يمكن، : "وديه يا بحر، بحبك أنت، بعينك شوق، ياسيدى"، وغيرها من الأغانى المميزة.

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كما تحيى المطربة ديانا كرزون حفلا غنائيا، وذلك في يوم السبت المقبل، ومن المقرر أن تقدم ديانا خلال الحفل مجموعة من أغانيها التى اشتهرت بها فى الوطن العربي، يستعد المطرب مصطفى حجاج لحفل غنائي يوم الثلاثاء 25 فبراير الجارى، ويقدم من خلاله مجموعة من أغانيه المميزة، والتى يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، منها "خطوة، زحمة حياتي، يا منعنع، يا لوز مقشر، الوجع، أنا بتقطع من جوايا، اللي يقدر يتقدر، 100 وش"، وغيرها.

كما يحيى المطرب اللبناني وائل جسار لإحياء حفل غنائي في مهرجان يوم الأربعاء 26 فبراير الجارى، ومن المقرر أن يقدم جسار خلال الحفل العديد من أغنياته الشهيرة منها، "مهما تقول"،"نخبى ايه"،"غريبة الناس"،"مشيت خلاص"،"أنا بنسحب"، "يا روحى غيبى"، "بتوحشينى"، "اعذرينى يوم زفافك"، وغيرها.