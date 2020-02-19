شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر: لازم نتصدى لأn حد بيغنى كلمات غير مجازة رقابيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر، على قرار هانى شاكر، نقيب الموسيقيين منع مطربى المهرجانات من الغناء، وقال:" دور النقابة تقبل الصوت اللي يصلح للغناء أو ترفض غير الصالح أما الكلمات المسفه فده دور الرقابة".

وقال أيمن بهجت قمر في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر:" يعني يطلع قرار بكرة بمنع الأغاني الهاوس والمقسوم مثلا! دور النقابة تقبل الصوت اللي يصلح للغناء أو ترفض غير الصالح أما الكلمات المسفة فده دور الرقابة لازم تفعل العقوبات ويقوموا بتغليظها للي يخالف القانون ويغني أغاني غير مجازة رقابيا حتى لو في كافتيريا مش بس على اليوتيوب".



أيمن بهجت قمر

وتابع :"ما تقولش لازم كلنا نتصدى لوقف المهرجانات قول لازم كلنا نتصدى لأي حد بيغني كلمات غير مجازة رقابيا".

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وكان نقيب الموسيقيين هاني شاكر قد أصدر تنبيهًا مهمًا على كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهى الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات.

وكان نقيب الموسيقيين قد أكد أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن أيضًا هناك شروطًا عامة يتوجب أن تتوافر فى طالب العضوية أو التصريح، وهى الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقى واختيار الكلمات التى لا تحض على عادات سيئة.