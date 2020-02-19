شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا احتفلت Eleven نجمة Stranger Things بعيد ميلادها الـ16.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم، النجمة العالمية ميلي بوبي براون، صاحبة شخصية Eleven، الشهيرة في مسلسل الخيال والفنتازيا Stranger Things، بعيد ميلادها الـ 16، وسط أصدقائها المقربين، ونشرت بعض صورها من الاحتفالات عبر الاستوري الشخصي لها بموقع انستجرام منذ قليل.





النجمة العالمية صاحبة الـ16 عامًا، ارتدت فستان أحمر اللون، ونشرت الكثير من صورها على مدار الساعات القليلة الماضية، بالإضافة إلى مشاركتها الكثير من التهنئات من قبل أصدقائها الذين وثقوا تهنئتهم بصور لهما.

Advertisements

وفي تصريح شهر لبوبي براون، قالت فيه إن قبلتها مع النجمة فين وولفهارد الذي جسد شخصية "مايك" في نفس المسلسل، هي قبلتها الأولي في حياتها.

وعلى سياق متصل، طرحت الشركة المنتجة لمسلسل الفنتازيا والخيال Stranger Things، منذ أيام، الملامح الأولى للموسم الرابع والجديد من السلسلة الشهيرة، المقرر طرحه نهاية الشهر المقبل، بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأخير الذي عرض في مايو الماضي.

وانضمت مؤخراً للموسم الثالث شخصيتان رئيسيتان جديدتان إلى فريق عمل المسلسل، وهما جيك بوسى وكارى إلويز، ومن المقرر أن يلعب كارى دور العمدة كلاين، بينما يلعب جيك دور "بروس"، وتدور أحداث المسلسل فى بلدة هوكينز الأمريكية، داخل أحد المختبرات العلمية التابعة للحكومة آنذاك، والتى تسببت فى مرور البلدة بالعديد من الأحداث الخارقة للطبيعة، بعد تجاربها على البشر، والبحث عن كائنات ذات قوة خارقة، ويسرد المسلسل ثمانينيات القرن الماضى.