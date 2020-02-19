شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السيد رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان مسرح الجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب عن اختيار لجنة تحكيم المسابقة الرئيسية فى الدورة الخامسة والمقامة فى الفترة من 9 إلى 15 أبريل المقبل بمحافظة أسيوط برعاية وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة. وتضم لجنة التحكيم المخرج الكبير عصام السيد رئيسا وعضوية كل من المخرج الكبير ناصر عبد المنعم والمسرحى السعودى إبراهيم عسيرى.

المخرج ناصر عبد المنعم Advertisements

المخرج عصام السيد وقال الناقد هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان إن الدورة الخامسة ستشهد تطورا كبيرا فى فعاليات المهرجان بتقديم مسابقات جديدة وهى مهرجان مسرح الشارع التى تضم عروضا تراثية تقام لأول مرة فى صعيد مصر ، وعروض الحكى التى ستقام فى المقاهى بعنوان حكاوى القهاوى، بالإضافة إلى المسابقة الرئيسية التى تتناول العروض التراثية وقضايا المرأة . وأضاف جمال ياقوت مدير المهرجان أن الورش التدريبية التى ينظمها المهرجان ضمن فعالياته ستشهد تطورا إذ سيقوم عليها مدربون أجانب من أوروبا وأفريقيا وآسيا بالإضافة إلى خبراء المسرح فى مصر . يذكر أن الدورة الرابعة شهدت تقديم العيديد من العروض المسرحية فى محافظة أسيوط – مقر إقامة المهرجان - صاحبها عدد من الورش التدريبية بجانب توقيع عدد من برتوكولات التعاون مع بعض الدول الأفريقية .

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