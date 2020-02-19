شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد في دبي بعد مقلبها في زوجها أحمد فهمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة جمهورها ومتابعيها، بصورة جديدة لها من مدينة دبي الإماراتية، منذ قليل، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام.



بوست هنا الزاهد

تأتي ذلك الصورة بعد ساعات من مقلبها فى زوجها أحمد فهمي، الذي نشر صورة له وهو ملطخ بـ"أحمر الشفاه" الذي وضعته لها الزاهد، صباح اليوم، وكتابتها “I love u".

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مقلب هنا الزاهد في فهمي

وعلى سياق آخر، حدد النجم أحمد فهمي موعد إجرائه العملية الجراحية الثانية في المريء حيث قرر السفر إلى العاصمة البلجيكية بروكسل يوم 12 مارس المقبل على أن يجرى العملية يوم 13من نفس الشهر، ويعود إلى القاهرة في اليوم التالي مباشرة، ويأتي ذلك بعد إجراء فهمي عملية أولى في القاهرة قبل شهرين ولم تحقق النجاح الكامل ولم تقض على الآلام التي شعر بها على مدار العامين الماضيين.

وتخوض هنا الزاهد، بطولة فيلم "الغسالة"، بالمشاركة مع الفنان أحمد حاتم، وهو من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، ويشارك في بطولته النجم محمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وانطلق تصوير أول مشاهد الفيلم أمس السبت لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وكان آخر أعمال هنا الزاهد مسلسل "الواد سيد الشحات" فى شهر رمضان الماضى، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، وجمعها بزوجها أحمد فهمي للمرة الأولى، وشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على خلال الحلقات.