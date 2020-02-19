شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. تعرف على أبرز الفائزين بـ BRIT Awards لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم أمس حفل توزيع جوائز "BRIT Awards" لعام 2020 في لندن وهو الحدث الذي حضره عدد كبير من النجوم العالمين ورصدت أدق تفاصيله وسائل الإعلام الفنية الشهيرة، كما تم تقديم عدد كبير من الاستعراضات الغنائية الراقصة، ومن أبرز هؤلاء النجوم ليزو وبيلي إيليش، وغيرهم.

فقد فاز النجم العالمي Stormzy بجائزة أفضل مغني بريطاني، بينما فازت بجائزة افضل مغنية بريطانية النجمة الشابة مابيل ذات الـ(23 عامًا) التي خطفت الأضواء نحوها بمجرد ظهورها علي السجادة الحمراء بفستان من تصميم "Valentino" بينما وصل سعره الى 14025 جنيها إسترلينيا.

بينما فاز النجم العالمي لويس كابالدي بجائزة أفضل مغني جديد للعام كما نال جائزة أفضل أغنية للعام بـ"Someone You Loved"، وكانت جائزة "International Female Solo Artist" من نصيب النجمة العالمية بيلي إيليش، أما جائزة "International Male Solo Artist" فكانت من نصيب "Tyler The Creator".



بيلي

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Stormzy 2



Stormzy



لويس كابلدى