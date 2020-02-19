شكرا لقرائتكم خبر عن ميتال دوهان بعد انفصالها عن آل باتشينو: عجوز وبخيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الممثلة الإسرائيلية ميتال دوهان انفصالها عن الممثل الأمريكي العالمى آل باتشينو، حيث أكدت أن الفجوة العمرية كانت أكبر من أن يتم التغلب عليها، كما أنه "لا يرغب في إنفاق المال"، وأجرت دوهان مقابلة مع إحدى المجلات الإسرائيلية، بعد أن بدأت الشائعات في الانتشار، وذلك بعد أن ظهر نجم "Godfather"، في حفل جوائز الأوسكار بدونها يوم 9 فبراير الجارى، وقالت دوهان عن زوجها السابق البالغ من العمر 79 عامًا: "من الصعب أن تكون مع رجل كبير السن، وذلك بسبب أن الفجوة العمرية صعبة، لقد حاولت أن أنكر ذلك، لكنه رجل مسن، لذلك حتى مع كل حبي له، لم يكن الأمر كذلك".

عندما سئلت عن الهدايا والذكريات التى بينهما، ضحكت دوهان حيث إنه ليس لديها الكثير الذى ستأخذه من هذه العلاقة، حيث صرحت دوهان: "لقد اشترى لي الزهور فقط، كيف يمكنني أن أقول بأدب أنه لا يرغب في إنفاق المال؟".

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استمرت علاقة الثنائى لمدة عامين تقريبًا، منذ إحدى الحفلات التي التقيا فيها بـ هوليوود، وأكدت دوهان إنها تتمنى أن يظلوا صديقين مقربين، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "timesofisrael".

كما أكملت دوهان حديثها قائلة: "لقد حدثت مشكلة كبيرة بيننا، والتي أدت إلى أن أتركه مؤخرًا، لكن بالتأكيد أنا أحبه وأقدره، وكنت سعيدًة لوجودى معه عندما احتاج لى، وأن أكون جزءًا من تاريخ حياته، إنه لشرف لي، كما أننى سعيدة لـ حدوث هذه العلاقة بيننا".

التحقت دوهان بمدرسة نيسان ناتيف للتمثيل، ولعبت أدوارًا على التلفزيون والسينما والمسرح الإسرائيلي قبل أن تتوجه إلى الولايات المتحدة، حيث لعبت عددًا من الأدوار في إنتاجات باللغة الإنجليزية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "timesofisrael".