3 أسباب جعلت محمد رجب ينجح في التفاف العائلة حول مسلسله "الأخ الكبير"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لازالت أصداء مسلسل "الأخ الكبير" للنجم محمد رجب مستمرة حتى عرض الحلقات الأخيرة من المسلسل الذى تقوم على إنتاجه شركة سينرجى، وتأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، حيث تتصدر كل حلقة "ترند" محركات البحث، فضلا عن ألتفاف العائلة حوله في المنازل بحسب نسب المشاهدات للحقات ، لاسيما أن المسلسل تناول قصة مجتمعية تشغل كل أسرة مصرية.

ويرصد ”الخليج 365” 3 أسباب جعلت مسلسل "الأخ الكبير" يجبر العائلات على الالتفاف حول مشاهد المسلسل، الذى يعرض حاليا على شاشة CBC، وهى كالتالى :

محاولات محمد رجب للوصول إلى الشارع

ظل محمد رجب يحاول مرارا وتكرارا طوال الأعوام الثلاثة الماضية في التواجد بعمل يحترم عقلية المشاهد، وكان أخرهم مسلسل "علامة استفهام" والذى لعب دورا مهما فى حياة رجب الفنية، من تأليف الشاب إسلام حافظ، وإخراج الموهوب الشاب سميح النقاش، وشارك في بطولته هيثم أحمد زكى، ميرهان حسين، ومحمود البزاوى، وأخرون، انتاج شركة سينرجى، حتى وصل رجب بمسلسل "الأخ الكبير" للخلطة الشعبية التي دائما ما تحقق معادلة كبيرة مع الجمهور، ويعتبرها الناس قريبة من حياتهم ومشاعرهم .

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ربح محمد رجب علامة كبيرة عند الجمهور بمسلسل "الأخ الكبير"، وأصبح الجمهور مجبراً على مشاهد المسلسل، خاصة أن رجب قدم توليفة شعبية من أعماق المجتمع الذى طالما ما يرى نفسه في تلك المشاهد النفسية وتحدى الحياة والمرور بأزمات مختلفة، وهو ما جعل رجب يخطف قلوب المشاهدين منذ بداية عرض الحلقة الأولى، الامر لم يتوقف عند التيمة الشعبية فقط، بل امتد لحياة البسطاء وتسليط الضوء على حال الشباب المكافح ومحاولات هؤلاء الشباب في بناء مستقلبهم والحفاظ على كيان العائلة رغم جميع التحديات.

شخصية "حربى" التي تحارب من أجل البقاء

رغم ضيق الحال والظروف المعيشية الصعبة، إلا أن "حربى" – محمد رجب، يشعر بسعادة بالغة عندما يعطى أشقاءه من غير حساب، وعلى سبيل المثال، هناك مشاهد في مسلسل "الأخ الكبير" جعلت دموع المشاهدين تتساقط بدون حساب، ولعل أبرزها مشهد "التليفون" الذى اشتراه لشقيقته هبة مجدى رغم ظروفه الصعبة، وعدم قدرته المادية، ولكنه شعر أن تلك الحاجة ستجلب السعادة لمن حوله، فضلا عن أن رجب كان قاصداً أن يوجه رسالة واضحة لشباب المجتمع وهى "ربنا وحده قادر على تغيير الحال"، وتلك الرسالة ربما ما تجعل القلب يشعر بالطمأنينة في ظل الظروف التي يمر بها المرء في أغلب الأحيان.

محمد رجب أستطاع أن يضع قدمًا ثابتة في الدراما التليفزيونية، وعاد له حقه المهنى في مسلسلي "علامة استفهام" والأخ الكبير، واستغل تلك الفرصة ليعود ليفرض نفسه على الساحة من جديد.

مسلسل "الأخ الكبير" بطولة محمد رجب، عبير صبرى، دينا فؤاد، هبة مجدى، محمد عز، أحمد إمام، وآخرون، إنتاج سينرجى.