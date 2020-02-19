شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة فى سباق دراجة مع نجله أمام برج إيفل.. اعرف مين اللى فاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل الفنان اللبناني الكبير راغب علامة، في سباق بالدراجة، مع نجله لؤي أمام برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس.

راغب علامة هو من فاز بالسباق وفقا لما ذكره، إذ وصف السباق بالعادل، وغرد عبر تويتر:"بعد سباق عادل لبرج إيفل، أنا فزت، مع حبيبى لؤي علامة".



راغب علامة ونجله



راغب علامة

وكان الفنان اللبناني الكبير راغب علامة، قد طالب حسان دياب، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، بإلغاء المديرية العامة للسكك الحديدية أو الشروع بتنفيذ سكك حديدية تخدم المواطن اللبنانى، مؤكدًا أن أموال دافعى الضرائب في لبنان تذهب هدرًا وفسادًا.

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ونشر راغب علامة فيديو من قطار في فرنسا، عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، وعلق عليها: "من القطار بفرنسا، شوفوا شو حلو، إحنا بلبنان بندفع سنويا للمديرية العامة للسكك الحديد عشرات ملايين الدولارات، التي تذهب هدرًا وسرقة وفساد، بطالب سيادة الدكتور حسان دياب، دولة رئيس مجلس الوزراء وحكومته يا إما إلغاء المديرية العامة للسكك الحديدية، يا إما الشروع في تطوير السكك الحديدية لخدمة المواطن اللبناني تنقله بين بيروت والبقاع للمواطن ودافع الضرائب التي تذهب أمواله سرقة ونهبا".

وفى سياق آخر شارك الفنان اللبناني الكبير راغب علامة، منظمة عمل أهلى لبنانية، تهتم بالأطفال ذوى الإعاقة، في الاحتفال بالأطفال وتكريمهم، في حفل كبير الأسبوع الماضى، إذ أحيا حفلا كبيرا وكرم 50 طفلا من ذوى الإعاقة وفقا لمواقع فنية لبنانية.

وقال راغب علامة في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر :"شاء الله بنضلّ سوا، إيد بإيد نزرع المحبّة والفرح ونقدّم السعادة للملائكة، أنا سعيد وفخور بإيماني برسالة مؤسسة سكيلد اللي بتمنّى لها من كل قلبي دوام النجاح في سبيل هذه الغاية النبيلة، شكراً لكل من ساهم بهالعمل الرائع".