"الخمور والحشيش".. فنانون غنوا لهما قبل "كمال وشاكوش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تسببت عبارة "خمور وحشيش"، التي جاءت ضمن كلمات أغنية "بنت الجيران"، في إيقاف مطربي المهرجانات عن العمل، وأثارت جدلا واسعا في مصر مؤخرا.

لكن هناك العديد من الأغنيات تضمنت الكلمتين، بعضها غناها نجوم ليسوا ضمن مطربي المهرجانات.

يستعرض "الخليج 365"، في السطور التالية بعض هذه الأغنيات:

حكيم

يا جرسون هات كاسين في صحة العقل اللي غاب.. جملة جاءت ضمن أغنية للمطرب حكيم بإسم "جرسون".





عبد الرحمن محمد

"ألا فاسقيني كاسات وغني لي".. في أغنية "اصابك عشق"، للفنان عبدالرحمن محمد، وهي قصيدة تراثية.

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محمود الحسيني

"أنا شراب سيجارة بني".. كلمات في أغنية جاءت ضمن أحداث فيلم "ظرف صحي"، وغناها المطرب الشعبي محمود الحسيني.

لوكا

"أنا هعمل الصح وأشرب حشيش".. عبارة تضمنتها أغنية "هشرب حشيش" للفنانة لوكا، تلك الفتاة التي قررت التمرد على العادات والتقاليد من خلال أغنيتها المثيرة للجدل.

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر، اتخذت إجراءا حاسما ضد مطربي المهرجانات، بعد حالة الجدل التي أُثيرت عقب حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة، بمنعهم عن الغناء ووقفهم عن إحياء حفلات.