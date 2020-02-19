"من كان منكم بلا خطيئة".. هكذا دعمت بسمة وهبة الفنانة منى فاروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

دعمت الإعلامية بسمة وهبة، الفنانة منى فاروق بعد تصريحاتها أول أمس في بث مباشر، تحدثت فيه الأخيرة عن تفكيرها في الانتحار، بسبب شعورها بأنها منبوذة من المجتمع، وعدم حصولها على فرصة عمل في مجال التمثيل أو غيره.

وقالت "بسمة"، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة ON، إنها ضد الهجوم على منى فاروق، ووجهت لها الدعم، إذ قالت: "في صحف عملت من الحبة قبة، وراحت تنبش وتدور على أهل البنتين وصحابهم ومعارفهم وبقت أدق تفاصيلهم الشخصية مادة يومية في الجرايد، كل التفاصيل دي ومفيش حكم محكمة إنهم مدانين".

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وتابعت: " كل ده حصل من غير تفكير إن البنتين ممكن يخرجوا، وإن التفاصيل اللي انتشرت دي دمرت مستقبلهم، وكتبت شهادة وفاتهم وهما أحياء هما وأهلهم، اللي حصل ده اغتيال مع سبق الإصرار والترصد".

واستطردت: "شوفتوا الموضوع وصل لفين؟ ده بدل ما نديهم فرصة ونساعدهم.. ربنا هو القوي شديد العقاب مش احنا البني آدمين، هو الغفور الحيم، أنا مش بدافع عن أي غلط في الموضوع ده، أنا بس بقول نرحم الناس وإن ربنا هو اللي ستار".

وواجهت الفنانة منى فاروق أزمة كبيرة عقب انتشار مقاطع فيديو خادشة لها، وتم القبض عليها وأخلي سبيلها مؤخرًا.