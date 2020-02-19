"غنى بنت الجيران".. هشام ماجد يعلن رفضه منع مطربي المهرجانات من الغناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
أعلن الفنان هشام ماجد، تضامنه مع مطربي المهرجانات، رافضا قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعهم من الغناء، ونشر ماجد مقطع فيديو عبر حسابه بـ"انستجرام"، وهو يغني مهرجان "بنت الجيران"، رافعا شعار: "متضامنين مع المهرجانات".
كما شارك هشام ماجد، مقطع فيديو آخر عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، أعلن خلاله تضامنه مع مطربي المهرجانات مرة أخرى.
وكانت نقابة المهن التمثيلية قد اتخذت قرارا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء وإقامة الحفلات، وتحذير كل المنشآت السياحية من التعامل معهم بما فى ذلك محمد رمضان، الذي اتجه مؤخرا للغناء وإحياء الحفلات.
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