- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
كتب الفنان أحمد فهمي، منشورًا عبر حسابه بـ"فيس بوك"، أشاد خلاله بتصرف الفنان شريف منير الأخير، بعد ما أعلن تضامنه مع الفنانة منى فاروق.
وكتب "فهمي"، شريف منير راجل"، في إشارة واضحة منه حول موقفه الأخير مع منى فاروق.
وكان شريف منير أعلن عن دعمه الكامل للفنانة منى فاروق بعد تصريحاتها أول أمس في بث مباشر، تحدثت فيه عن تفكيرها في الانتحار، بسبب شعورها بأنها منبوذة من المجتمع، وعدم حصولها على فرصة عمل في مجال التمثيل أو غيره.
وواجهت الفنانة منى فاروق أزمة كبيرة عقب انتشار مقاطع فيديو خادشة لها، وتم القبض عليها وأخلي سبيلها مؤخرًا.
كانت هذه تفاصيل خبر "شريف منير راجل".. لماذا وجه أحمد فهمي هذه الرسالة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.