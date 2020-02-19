فيديو.. ليه الناس بتحب شخصية فهيم أفندي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:

تعتبر شخصية فهيم أفندي، التي قدمها الفنان فاروق الرشيدي ضمن أحداث مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، من أشهر الشخصيات التي ارتبط بها الجمهور.

شخصية "فهيم" كانت من أقرب الشخصيات لعبدالغفور البرعي، وامتازت بعدة أمور، جعلتها من أحب الشخصيات للجمهور، منها:

_ دعمه للحاج عبدالغفور، فقد ساهم في نجاحه وأصبح "ذراعه اليمين".

_ إخلاصه لـ عبدالغفور البرعي.

_ "لماح" وذكي.

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_ امتاز كذلك بخفة ظله.

_ يشبه الكثير منا، فقد استسلم ليصبح موظفا في وكالة عبدالغفور البرعي، في مقابل أن يبني "الحاج" نجاحه ويحقق طموحاته.

_ كان يحمل عددا من الأقلام الملونة في "جيب" الجاكيت.

_ رجل المهام الصعبة، فكان الحاج يلجأ له في أغلب المشاكل والأمور الصعبة.

في النهاية نستطيع القول أن "فهيم أفندي" هو الرجل الثاني في إمبراطورية الحاج عبدالغفور البرعي.