بعد تعديها على أعماله.. الحل الودي يحسم نزاع مدحت العدل و"أوبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

أكد القانوني حسام لطفي، محامي الكاتب مدحت العدل، انتهاء الأزمة التي اشتعلت الأسبوع الماضي بين الكاتب مدحت العدل وشركة أوبر، بعد استغلالهم شخصيات أفلامه "صعيدي في الجامعة الأمريكية" و"همام في أمستردام" بإعلانات الشركة بدون إذنه.

وقال لطفي في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "تم حسم الأزمة وديًّا في جلسة عقدت اليوم الأربعاء مع مسؤولي الشركة، وتم الاتفاق على سداد المستحق نظير استغلال الأعمال".

وقدم الكاتب مدحت العدل الخميس الماضي، عبر محاميه حسام لطفي، شكوى رسمية إلى رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، اتهم فيها شركة "أوبر" للنقل الجماعي بالتعدي على حقوقه مؤلفًا لقصص وأغاني أفلام "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، و"همام في أمستردام".

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وقال العدل في الشكوى المُرسلة، إنه فوجئ بطرح الشركة إعلانًا، مستغلة شخصيات ابتكرها بالفيلم، عبر موقعها الإلكتروني، وفي إطار ديكور خاص للربط بين الإعلان والفيلم خارج السياق الذي قدمت به بالعمل السينمائي، وهو ما يمثل مساسًا بحقوقه مؤلفًا.

وأضاف: "أن الشركة رغم حصولها على ترخيصٍ باستغلال أغنية واحدة فقط، من أغاني فيلم (صعيدي في الجامعة الأمريكية)، إلا أنها تعدت على حقوقه بضم أغنية أخرى من فيلم (همام في أمستردام) بدون إذن وتصريح".

وطالب العدل بالشكوى التي أرسلها عبر محاميه المستشار القانوني حسام لطفي، بأن تتخذ الرقابة على المصنفات الفنية ما يلزم؛ لحفظ حقوقه، وفقا لقوانين حقوق الملكية الفكرية.