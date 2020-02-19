أروى جودة: "أنا بحب أغاني المهرجانات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: علقت الفنانة أروى جودة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على قرار نقابة المهن الموسيقية، بمنع مطربي المهرجانات عن العمل. وكتبت: "الصراحة.. أنا بحب أوي أغاني المهرجانات، ومعظم الناس اللي أعرفهم بيحبوها، وفكرة إننا نمنع النوع ده من الأغاني مش فكرة كويسة". Advertisements وتابعت: "الأصح في رأيي المتواضع هو إننا نحط ضوابط لكلمات الأغاني، بحيث إن محدش يزعل ويتخدش حياؤه وما نقطعش عيش حد". وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، قد أصدرت قرارا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات.

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