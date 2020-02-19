تراند اليوم : "راغب علامة" يتخلى عن " نانسي عجرم".. ويكشف مفاجأة عن أولاد القتيل

في تصريح مفاجيء للفنان راغب علامة أعلن عن تعاطفه مع أولاد الشاب السوري القتيل بفيلا نانسي عجرم محمد الموسى.

وقال علامة في مقطع فيديو تم تداوله على إنستجرام إننا في زمن السوشيال ميديا، التي يكتب فيها كل شيء، وأنا أعذر زوج نانسي عجرم لأنه يدافع عن نفسه.

وتساءل علامة : من سيتعاطف مع أبناء القتيل، لأنهم أطفال، فقدوا أباهم، وكيف سيتم الوقوف بجانبهم , وكيف يمكن تركهم بهذه الحالة.

وأوضح أن هؤلاء الأطفال من الأساس لا ذنب لهم بأن يتم ربطهم في قضية لم يعرفوا عنها شيئا , وعندما يكبرون سيعلمون أن والدهم قتل بالرصاص.

يذكر أن نانسي عجرم أثارت موجة من الجدل، بعد نشرها صور لها أثناء احتفالها بعيد ميلاد صديقها الإعلامي "إيلى أبو نجم"، الذي أثارت صورته معها ومع زوجها من الشكوك حول علاقتهما بقتيل منزلها بسبب التشابه الكبير بينهما.

وقامت نانسي عجرم، بنشر مجموعة فيديوهات عبر حسابها على "إنستجرام"، لاحتفالها بعيد ميلاد الإعلامي أيلي أبو نجم، معلقة عليها: "مش كل يوم الله بيهدينا رفيق وأنت أحلى رفيق".

واعتبر العديد من المتابعين أن خطوة نانسي رد مباشر ولو بعد فترة من انتشار شائعة التشابه بين إيلي والشاب المقتول، لافتين إلى أنها تحاول إنهاء كل الثغرات التي انتشرت على مواقع التواصل.

يذكر أن القضية ما زالت مفتوحة وأن عائلة الموسى ما زالت مستمرة في إجراءاتها القانونية بحق ابنها، بحسب وسائل الإعلام اللبنانية.