النجمة الأميركية باولا كيلي تفارق الحياة عن 77 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 فبراير 2020 07:43 مساءً - فارقت النجمة الأمريكية ​باولا كيلي​ Paula Kelly الحياة عن عمر ناهز الـ77 عاماً، بعد معاناتها مع مرض الانسداد الرئوي المزمن.

وستقام مراسم التأبين في لوس أنجلوس، في مركز نيت هولدن للفنون الأدائية، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل في وقت لاحق.

بدأت الراقصة والممثلة باولا كيلي حياتها المهنية على مسرح برودواي، في عام 1964، حيث قدمت "!Something More"، كما شاركت في وقت لاحق النجم ​مورغان فريمان​ في تقديم مسرحية "The Dozens" على مسرح برودواي.

ومن أعمالها السينمائية: "The Andromeda Strain" و"Top of the Heap" و"Soylent Green"، والتلفزيونية: "Santa Barbara" و"Mission: Impossible" و"Kojak" و"Golden Girls".

يُذكر أن الراحلة باولا كيلي حاصلة على جائزة إيمي عام 1984 كأفضل ممثلة مساعدة، عن دورها في الموسم الأول من مسلسل "Night Court"، كما حصلت على جائزة أخرى في عام 1989؛ عن دورها في سلسلة The Women of Brewster Place.

