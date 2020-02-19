صراع بين جيجي حديد والشعب اللبناني على "التبولة"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 فبراير 2020 07:43 مساءً - أحدثت عارضة الأزياء الأمريكية، الفلسطينية الأصل، جيجي حديد، ضجة على "تويتر"، بعد أن أجابت عن سؤال حول الطبق الفلسطيني المفضل لديها؛ بأنه الكبة واللبنة والتبولة، أو بكل بساطة البيض والزعتر على الفطور.

وعلى الرغم من أن الإجابة أثارت إعجاب الكثير من رواد الإنترنت العرب، فإنها أغضبت اللبنانيين؛ الذين انهالوا عليها بالتغريدات التي تؤكد أن الطعام الذي ذكرته هو لبناني، ولا علاقة له بالمطبخ الفلسطيني.

وبعد الهجوم العنيف الذي تعرضت له جيجي حديد، ردت الأخيرة بالقول: "إلى كل من يقول إنّ هذه الأطباق لبنانية، والدي وُلد في فلسطين عام 1948، حيث عاشت عائلته قبل ذلك بكثير، وتناولوا هذه المأكولات طوال حياتهم.. قبل تقسيم المنطقة والحدود، الأطباق كانت نفسها في المنطقة كلّها".

جيجي حديد تعود الى زين مالك

Advertisements



وبعد ذلك، كتبت أيضاً: "يجب أن أضيف أنني وعائلتي نشجّع المطاعم اللبنانية هنا؛ لأنّنا نحبّ تذوّق الأطباق التي نعشقها".

واللافت أنه بعد ذلك قامت إحدى المتابعات بكتابة: "التقيت والدك في لبنان، عليكِ أن تزوريه أيضاً"، فردت ابنة رجل الأعمال الفلسطيني محمد حديد بالقول: "والدي يحبّ لبنان كثيراً، وأتمنّى أن أقوم بزيارته قريباً.. الكثير من الحب".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"