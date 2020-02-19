فيديو.. محمد رمضان على التلفيزيون السعودي

نشر الفنان محمد رمضان فيديو أثناء تواجده في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وعلق محمد رمضان قائلًا: "إن شاء الله يوم الأحد على التلفزيون السعودي". Advertisements يذكر أن الفنان محمد رمضان يواصل تصوير مسلسل البرنس المقرر طرحه في الموسم الرمضاني القادم والمسلسل من تاليف وإخراج محمد سامي، بطولة كلًا من محمد جمعه وحمدي هيكل وعلاء زينهم وعبد الحميد سند وأحمد فهيم.

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