مى كساب .. تطرح مهرجان أوكا الجديد

نشرت الفنانة مى كساب جزء من مهرجان اوكا الجديد طب ليه كدة و ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام و علقت عليه قائلة : مهرجان طيب ليه كده كلمات وألحان وتوزيع / أوكا قريبا يذكر أن الفنانة مى كساب شاركت مؤخرا فى مسلسل اللعبة تاليف فادى ابو السعود احمد سعد والى و تدور الأحداث حول وسيم ومازو، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض في شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يتقدم الثنائي في العمر وينتهي التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد اللعبة تاليف فادى ابو السعود احمد سعد والى و تدور الأحداث حول وسيم ومازو، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض في شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يتقدم الثنائي في العمر وينتهي التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد

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