تعرف علي موعد حفل تامر حسني في المنارة

يستعد النجم تامر حسني لإحياء حفلا غنائيا وذلك بمنطقة "المنارة" بالتجمع الخامس، يوم الجمعة الموافق 6 مارس. ومن ناحية اخري يواصل تامر حسني تصوير فيلمه الجديد "مش أنا" مع المخرجة سارة وفيق. وفيق. Advertisements فيلم "مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويراهن تامر حسنى على المخرجة سارة وفيق، لما لديها من رؤية فنية عالية الجودة حسبما صرح سابقا، ويشارك فى بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، سوسن بدر، شيرين، ومجموعة من ضيوف الشرف. رؤية فنية عالية الجودة حسبما صرح سابقا، ويشارك فى بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، سوسن بدر، شيرين، ومجموعة من ضيوف الشرف. ويشار إلى أن أخر أعمال النجم تامر حسني أغنية "حلو المكان" والتي حققت 50 مليون مشاهدة بموقع الفيديوهات "اليوتيوب".

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