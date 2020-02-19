شاهد .. رأي أمير طعيمة في أغانى المهرجانات

نشر الشاعر أمير طعيمة منشور عبر حسابه الرسمي ، وذلك بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وعلق امير طعيمه علي المنشور قائلًا: البوست اللي انا عامله شير +18 لأنه فيه حقارة انا مش متخيلها مكنتش هقول رأيي في الهوجة بتاعة المهرجانات لأني شايف كل الآراء مكررة سواء اللي مع او اللي ضد و شايف اني استفيد بوقتي في حاجة اهم، لحد ما شفت البوست المرفق و مش قادر مااعلقش ، فكرة تعميم "المنع" علي الجميع فيه ظلم للبعض، اللي اخطائهم قليلة ياخذوا فرصة و نقومهم و لو غلطوا يبقي العقاب تدريجي خاصة اللي عندهم أصوات كويسة زي عمر كمال و شاكوش، اما اللي زي الكائن ده و كل من شارك في الاغاني دي، فأنا مع المنع و الإيقاف و كمان رفع دعاوي قضائية لأنه مجرم و عار علي البشرية قبل الفن ، اللي هتقروه ده لا ليه صلة باختلاف اذواق و لا تنظير و لا حرام و حلال دي سفالة و قلة أدب اخر حاجة.
وأضاف: لو واحد مش دكتور و فاتح عيادة بيكسب منها لما بتوفقه عن العمل انت مش بتقطع عيشه، انت بتصحح وضع خاطئ و بتحمي الناس من شره.
وكان هناك منشور متداول عبر وسائلالسوشيال ميديا يحمل الكثير من الالفاظ غير الائقه.
يذكر ان الشاعر امير طعيمه تعاون مع النجم محمد حماقي في البومه كل يوم من ده.
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