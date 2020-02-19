شاهد .. رأي أمير طعيمة في أغانى المهرجانات

نشر الشاعر أمير طعيمة منشور عبر حسابه الرسمي ، وذلك بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وعلق امير طعيمه علي المنشور قائلًا: البوست اللي انا عامله شير +18 لأنه فيه حقارة انا مش متخيلها مكنتش هقول رأيي في الهوجة بتاعة المهرجانات لأني شايف كل الآراء مكررة سواء اللي مع او اللي ضد و شايف اني استفيد بوقتي في حاجة اهم، لحد ما شفت البوست المرفق و مش قادر ما

اعلقش ، فكرة تعميم "المنع" علي الجميع فيه ظلم للبعض، اللي اخطائهم قليلة ياخذوا فرصة و نقومهم و لو غلطوا يبقي العقاب تدريجي خاصة اللي عندهم أصوات كويسة زي عمر كمال و شاكوش، اما اللي زي الكائن ده و كل من شارك في الاغاني دي، فأنا مع المنع و الإيقاف و كمان رفع دعاوي قضائية لأنه مجرم و عار علي البشرية قبل الفن ، اللي هتقروه ده لا ليه صلة باختلاف اذواق و لا تنظير و لا حرام و حلال دي سفالة و قلة أدب اخر حاجة.

وأضاف: لو واحد مش دكتور و فاتح عيادة بيكسب منها لما بتوفقه عن العمل انت مش بتقطع عيشه، انت بتصحح وضع خاطئ و بتحمي الناس من شره.

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وكان هناك منشور متداول عبر وسائلالسوشيال ميديا يحمل الكثير من الالفاظ غير الائقه.

يذكر ان الشاعر امير طعيمه تعاون مع النجم محمد حماقي في البومه كل يوم من ده.