فيديو.. يونس مرسي يطرح أغنية جديدة

طرح المطرب الشاب يونس مرسي، أغنية جديدة تحمل عنوان "حياة جديدة"، وذلك عبر قناة مزيكا علي موقع الفيديوهات "اليوتيوب". وذلك عبر قناة مزيكا علي موقع الفيديوهات "اليوتيوب". أغنية "حياة جديدة" من كلمات الشاعر أحمد شكرى، ومن ألحان وتوزيع موسيقي لمونتى. Advertisements شاهد الفيديو..

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