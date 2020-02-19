نشر الكاتب أيمن بهجت قمر، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التديونات القصيرة تويتر.
وعلق أيمن بهجت قمر على قرار نقابة المهن الموسيقية، بإلغاء مطربي المهرجانات من إقامة الحفلات،
يذكر أن الكاتب أيمن بهجت قمر تعاون مع النجم الكبير عمرو دياب في ألبومه الجديد سهران، وضم الألبوم على 16 أغنية من أبرزهم: ياروقناك، بحبه، جميلة، يعيش يفتكرني.
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن بهجت قمر تعليقا على المهرجانات : بكره يطلع قرار بمنع أغاني الهاوس والمقسوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.