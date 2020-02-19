أيمن بهجت قمر تعليقا على المهرجانات : بكره يطلع قرار بمنع أغاني الهاوس والمقسوم

نشر الكاتب أيمن بهجت قمر، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التديونات القصيرة تويتر.

وعلق أيمن بهجت قمر على قرار نقابة المهن الموسيقية، بإلغاء مطربي المهرجانات من إقامة الحفلات،

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قائلًا: يعني يطلع قرار بكره بمنع الأغاني الهاوس والمقسوم مثلا ! دور النقابه تقبل الصوت اللي يصلح للغناء او ترفض الغير صالح أما الكلمات المسفه فده دور الرقابه لازم تفعل العقوبات ويقوموا بتغليظها للي يخالف القانون ويغني أغاني غير مجازه رقابيا حتى لو في كافيتيريا مش بس على اليوتيوب.

يذكر أن الكاتب أيمن بهجت قمر تعاون مع النجم الكبير عمرو دياب في ألبومه الجديد سهران، وضم الألبوم على 16 أغنية من أبرزهم: ياروقناك، بحبه، جميلة، يعيش يفتكرني.