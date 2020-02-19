فيديو .. حمو بيكا يحقق ربع مليون مشاهدة بـ فيرس كورونا

حقق نجم المهرجانات حمو بيكا من خلال أغنية جديدة تحمل عنوان " فيرس كورونا" ربع مليون مشاهدة وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب". وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب". مهرجان "فيرس كورونا" غناء حمو بيكا وميسرة ومن توزيع موسقي فيجو الدخلاوي. Advertisements ويشار ان اخر اعمال حمو بيكا أغنية بعنوان " شمس المجرة" والتي حققت 20 مليون مشاهدة بموقع اليوتيوب.

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