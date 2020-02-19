المطرب خالد علي يحل ضيفا على برنامج "أسرار والنجوم" بقناة مايسترو

يحل المطرب خالد على، ضيفًا على برنامج "أسرار والنجوم"، التي يذاع علي قناة "مايسترو"، ويعرض كل يوم جمعة في الساعة التاسعة مساءً، والتي تقدمه الاعلامية أسرار الجمال

في حلقة تحتوى علي جميع أشكال الفن من حيث الغناء والفن بمراحله المختلفة وإلقاء الضوء على الحالة الفنية فى الوقت الحالى ومناقشة الأعمال الفنية والغنائية المقبلة لضيف البرنامج.

البرنامج من إعداد وتقديم أسرار الجمال، وإعداد وسوشيال ميديا وليد محمد ودينا أبو الدهب، انتاج ستار ميديا المهندس مصطفي بدران، إخراج مصطفي كامل ومحمد سمير وهيثم محمد.