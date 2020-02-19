اليوم .. صندوق الدنيا في جميع دور العرض

يبدأ اليوم الأربعاء عرض فيلم "صندوق الدنيا" للنجم الكبير خالد الصاوي وذلك بجميع دور العرض السينمائية. وتدور أحداث الفيلم في إطار درامى وفى منطقة وسط البلد مجموعة من القصص الإنسانية المؤثرة. وفى منطقة وسط البلد مجموعة من القصص الإنسانية المؤثرة. Advertisements فيلم "صندوق الدنيا" بطولة رانيا يوسف، وخالد الصاوى، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وعمرو القاضي، وأحمد كمال، وعلاء مرسى ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامى مغاورى والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات. الصاوى، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وعمرو القاضي، وأحمد كمال، وعلاء مرسى ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامى مغاورى والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات.

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