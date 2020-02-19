فيديو.. ياسمين نيازي تقترب من 100 ألف بـ كلام الحب

اقترب أغنية ياسمين نيازي الجديد "كلام الحب" من 100 الف مشاهدة وذلك بعد طرحها امس الثلاثاء عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب. أغنية "كلام الحب" من كلمات احمد برئ وألحان محمد الصاوي وتوزيع موسيقي أنور عمرو. وألحان محمد الصاوي وتوزيع موسيقي أنور عمرو. Advertisements ومن ناحية اخري روجت "نيازي" لاغنية جديدة من فيلم "صندوق الدنيا" وذلك عبر حسابها علي انستجرام حيث كتبت علي صورة افيش العمل قائلة:"صبااااااحكم ورد اسمعووووو جديدي اغنية فيلم صندوق الدنيا كلمات مايكل عادل .. الحان محمدي.. توزيع ياسر ماجد ..هندسة صوت ياسر حسين .. ادارة اعمال سيكا سمير يارب تعجبكم. علي انستجرام حيث كتبت علي صورة افيش العمل قائلة:"صبااااااحكم ورد اسمعووووو جديدي اغنية فيلم صندوق الدنيا كلمات مايكل عادل .. الحان محمدي.. توزيع ياسر ماجد ..هندسة صوت ياسر حسين .. ادارة اعمال سيكا سمير يارب تعجبكم.

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