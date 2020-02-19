ما هو موقف أروى جودة من اغاني المهرجانات؟

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الممثلة المصرية ​أروى جودة​ عن حبها لأغاني المهرجانات، والتي قد اصدر قرارا بمنع مغنيها ‏من إقامة الحفلات.

وكتبت أروى على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "الصراحة أنا بحب ‏أوي أغاني المهرجانات، و معظم الناس اللي أعرفهم بيحبوها وفكرة إننا النوع ده من الأغاني مش فكرة كويسة، الأصح في رأيي ‏المتواضع هو إننا نحط ضوابط لكلمات الأغاني بحيث إن محدش يزعل ويتخدش حيائه وما نقطعش عيش حد".

الجدير ذكره انه كُشف مؤخرا ان أروى كانت على علاقة عاطفية بالنجم التركي بوراك دينيز عام 2005.

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