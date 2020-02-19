جيمي جون لوي في مصر قريباً لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الممثل العالمي ​جيمي جون لوي​ للسفر قريباً إلى مصر، حيث سيكون ضيف شرف الدورة التاسعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، التي ستنعقد في الفترة الممتدة بين 6 و12 آذار/مارس المقبل.

وسيتم تسليم لوي درع تكريم في حفل الإفتتاح بمعبد الأقصر، وعرض فيلمين من أعماله وهما فيلم "ديزرانس" من بوركينا فاسو إخراج أبولين تراوريه، والذي سيشارك في مسابقة الافلام الروائية الطويلة، وفيلم "أفاعي مجلجلة" من الولايات المتحدة الأمريكية في قسم الدياسبورا.

وصرحت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان أنه سيقام لله مؤتمرًا صحفيًا بمعبد الأقصر ورحلة نيلية بالأقصر واسوان للترويج السياحي لمصر بناء علي الاتفاق المبرم بين المهرجان والنجم العالمي.

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